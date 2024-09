Skincare de otoño: 5 imprescindibles para afrontar la nueva estación

El cambio de estación es siempre un hándicap para nuestra piel, que tiene que adaptarse a un clima distinto. La transición hacia el otoño demanda cuidados extraordinarios: ¿por qué? El verano implica, normalmente, deshidratación. El sol, la sal, el cloro y, por qué no decirlo, cierto descontrol de nuestras rutinas (bebemos menos agua y, en ocasiones, más alcohol), hacen que nuestra piel pierda parte de su manto hidrolipídico, responsable de que la piel luzca hidratada y luminosa. Esa misma exposición al sol también puede implicar la aparición (o empeoramiento) de manchas en el rostro .

Te maquilles o no, piensa que tu piel también se ensucia a lo largo del día, especialmente si vives en una ciudad grande. La contaminación atmosférica obstruye los poros, y es imprescindible devolverle la frescura al rostro al terminar el día. Nuestro consejo: utiliza un limpiador suave, formulado con activos que no resequen. El limpiador facial de CeraVe (15,94 euros/236 ml en Amazon) tiene una textura en crema que al contacto con la piel se transforma en espuma, por lo que resulta muy refrescante y a la vez no reseca, y también sirve para desmaquillar. Su fórmula suave contiene aminoácidos, ceramidas esenciales y ácido hialurónico.