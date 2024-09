David Bisbal ha sido distinguido este pasado 30 de septiembre con en el XXII Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Música Popular. El artista, además de dar un emotivo discurso en donde no ha dudado en hablar de su faceta como artista, no ha dudado en hacerle un guiño a sus hijos , que han estado muy presentes a lo largo de su trayectoria. Además, el almeriense también ha hecho una reaparición en la alfombra roja del evento en donde ha hablado como nunca del orgullo que siente por su hermano José María. ¡Te contamos todos los detalles!

El pasado año salía a la luz que José María, el hermano de David Bisbal, había atravesado una difícil situación familiar. Durante estos doce meses, la familia del cantante almeriense ha optado por el silencio, al igual que el intérprete de Bulería. En una reciente entrevista en La Voz de Almería , José María -que durante un tiempo estuvi ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo-, que era aspirante a participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024 en el equipo de parabádminton, o bádminton en silla de ruedas (aunque finalmente no pudo), hablaba como nunca sobre el balance de su último año. Dicho medio apuntaba que, tras la lesión sufrida en la décima vértebra dorsal, el hermano de Bisbal tendría que estar en una silla de ruedas por una presunta "negligencia médica".

En su reaparición ante los medios, David Bisbal ha comenzado diciendo lo importante que es para él su profesión y, sobre todo, el reconocimiento de las personas en materia de "sonrisas" y "aplausos". "Yo disfruto de la vida, sé perfectamente que lo que me provoca una sonrisa quizá no sean esos reconocimientos musicales ni los números, sino más bien la sonrisa y el aplauso de la gente. Trato de hacer las cosas de la mejor manera posible y estoy muy agradecido con que siempre me den este tipo de oportunidades y reconocimiento".