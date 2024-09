Elena Tablada, molesta con su madre por hablar "a escondidas" con Javier Ungría: "Me crea desconfianza"

Elena Tablada ha sido la protagonista de la segunda temporada de 'Me quedo conmigo', la docuserie de mtmad en la que ha hecho un repaso por el pasado y el presente de su vida privada. A lo largo de cuatro capítulos la diseñadora se ha puesto en manos de la psicóloga Andrea Vicente para "sanar" la relación que tiene con su madre desde la infancia. "No quiero repetir los mismos patrones con mis hijas", aseguró desde el principio.

En el nuevo episodio de 'Me quedo conmigo' , la madre de Elena Tablada aparece emocionada para arreglar los problemas que tiene con su hija. Hace unos días la diseñadora confesó que su ruptura con Javier Ungría vino producida por la tensa relación que el empresario mantenía con Ella Bisbal , la hija que Elena tuvo con David. Al comenzar hablando del divorcio con Javier Ungría, Elena (que tiene el mismo nombre que su hija) ha dicho que veía a Javi "perfectamente bien con la niña, que la adoraba y la quería". "A mí él me ha dicho a mí que nunca se hubiera separado de ella si no hubiera sido porque ella le ninguneaba con Ella y le decía cosas", ha contado la madre de Tablada.

Elena madre asegura que le dijo a su hija que no iba a hacer "lo mismo que con David" y que quería seguir hablando con Javier tras la ruptura porque su hija tenía que entender que él es el padre de su nieta. "Un día le dije que quisiera que se llevaran bien, que la niña pudiera ir al mismo colegio que mi otro nieto y que no tuvieran problemas", ha contado.

La madre de Elena Tablada también dice que aconsejó a su hija que no hablase mal públicamente del padre de Camila porque, el día de mañana, "su hija se lo va a echar en cara" . "Dijo que no servía de padre ni de padrastro. Yo, para mí, veo que es buen padre con Camila", ha comentado.

En esta sincera charla para sanar la relación entre ellas, Elena le ha dicho a su madre que lo que le molesta es que hable con su exmarido "a escondidas". "A mí, depende de lo que hables, obviamente, me gustaría que me lo dijeras porque lo que me crea desconfianza es que me lo ocultes", dice la diseñadora, que se siente afectada por lo que pueda pensar la familia de Javier Ungría respecto a la relación con su madre. "Ni lo veo ni nada, no hablo todos los días con él", ha terminado diciendo su madre.