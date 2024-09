Javier Ungría se dirige a David Bisbal tras las declaraciones de Elena Tablada: "Espero que lo sepa"

Elena Tablada ha hablado como nunca de su relación con Javier Ungría. A través de 'Me quedo conmigo', la docuserie de mtmad de la que ahora es protagonista, la diseñadora ha hecho un repaso por su vida, su pasado y su presente, y ha contado el motivo real de su divorcio con Javier Ungría. Tras meses de silencio, la que fue pareja de David Bisbal contaba en exclusiva - tal y como puedes ver en este vídeo - que su relación con el empresario se rompió a raíz de la tensa relación que este mantenía con Ella Bisbal, su primera hija: "Un día me dijo así: 'Tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con Ella, la he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y cosas que no hace que tampoco aguanto".

Según ha contado Elena, fue en ese momento cuando la relación entre ellos terminó y, al escuchar que no aguantaba a su hija, la diseñadora decidió que Ungría tenía que marcharse de su casa. "David no lo sabe. Me preguntó si había pasado algo", ha contado Tablada en esta docuserie. Además, la diseñadora habla como nunca sobre la familia de Javier Ungría, una madre y unas hermanas a las que define como "brujas". Tras unos días alejado de este revuelo mediático, el empresario ha reaparecido ante los medios de comunicación en el desfile de Félix Ramiro y se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Javier Ungría ha comentado que, "dentro de lo que cabe", está tranquilo y que lo único que le ha molestado es que Elena Tablada hable así de su familia. "Mi familia ha sido excepcional con ella y con toda su familia. A ellos no les ha importando demasiado, han visto todo lo que ha pasado en estos dos años y medio, pero es feo", ha dicho ante los medios de Europa Press.

El mensaje de Javier Ungría a David Bisbal

Los compañeros que se han reencontrado con Ungría han querido preguntarle si ha hablado con David Bisbal después de las declaraciones que Elena Tablada ha hecho sobre la relación del empresario con Ella, la hija mayor del artista. Javier ha respondido que espera que David sepa "que a estas cosas no hay que hacerles demasiado caso". "Espero", reiteraba. Sobre ese asunto relacionado con la menor, el empresario ha dicho que es "duro" y una "falta de respeto" tanto para la niña como para su hermana Camila, la hija que tienen en común. "He coincidido con David alguna vez y siempre ha sido fantástico", asegura.

Ungría no ha querido hablar del asunto de Ella Bisbal porque es "un tema muy feo" y ya verá lo que hace. "No le quiero dar vueltas porque es enturbiar el ambiente y está ya demasiado feo. Vamos a terminar de ver, creo que hay más capítulos", ha comentado. Aunque dice que ha tenido "ganas" de sentarse en un plató de televisión y contar su verdad, el empresario no se lo plantea y prefiere mantenerse "como hasta ahora". "Ella no me tiene que decepcionar, creo que hay ciertas cosas que uno debería quedárselas en casa o líneas que no deberían afectar", ha dicho tras las declaraciones de su ex.