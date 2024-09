Desde que Elena Tablada anunciara su sorprendente ruptura con Javier Ungría, el padre de su hija Camila, el exmatrimonio ha estado completamente inmerso en una batalla judicial por la custodia de la menor, que ha resultado completa para la modelo. Sin embargo, ha sido ahora en 'Me quedo conmigo' en donde la creadora de contenidos ha aclarado por fin lo que le llevo a separarse del empresario: "Un día me dijo así: 'Tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con Ella (su primera hija con David Bisbal), la he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y cosas que no hace que tampoco aguanto".