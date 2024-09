Elena Tablada se ha convertido en la protagonista de la actualidad. La diseñadora ha contactado con la psicóloga Andrea Vicente para sanar, a través del programa de mtmad 'Me quedo conmigo' , la relación que tiene con su madre. "No quiero repetir los mismos patrones con mis hijas", aseguró en una de sus primeras declaraciones. Para poder dejar atrás los problemas de su pasado y su presente, la diseñadora cubana ha tenido que hacer un repaso por algunos de los momentos más duros de su vida, en los que se incluye - además de su reciente divorcio con Javier Ungría - su relación con David Bisbal, padre de su hija Ella .

El gran conflicto que han tenido la diseñadora y el artista a lo largo de estos años ha sido el juicio en el que se vieron las caras por la protección de la menor que tienen en común. El artista demandó a su expareja con la intención de proteger la intimidad de Ella y que su imagen no saliese en redes sociales ni estuviese asociada a ninguna campaña publicitaria. El juez le dio la razón a David y, desde entonces, el rostro de Ella no aparece en las redes de sus padres.

En uno de los capítulos de 'Me quedo conmigo', Elena Tablada se sincera sobre la preocupación que tiene ante la exposición de su hija mayor. La diseñadora confiesa que esa protección extrema actual en las redes sociales solo provoca que tenga "mucho morbo" que la cara de su hija esté "en todas las revistas" cuando cumpla 18 años. "Ella, pues como todas las niñas, quiere salir en las fotos con sus amigas, en las redes, no quiere tener que quitarse de la foto en alguna fiesta de cumpleaños. Eso le crea alguna inseguridad y miedo. Salió una cuenta que publicó fotos de ella y me llamó desde el colegio con miedo", ha contado la diseñadora.

Elena reconoce que su miedo es que sus hijas "no sepan tolerar y gestionar a toda la gente que critica e insulta", que no sepan diferenciar el comentario "que vale y el que no vale". "No quiero que tenga la puerta abierta de eso y se exceda, quiera estar siempre en la tele y haciendo entrevistas", ha terminado diciendo.