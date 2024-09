Sin embargo, no fue hasta el pasado 2023 cuando, por primera vez, pudimos ver el primer retrato padre e hijo a través de las redes sociales de Manuel Díaz 'El Cordobés'. Lo hizo con una imagen de lo más idílica en donde, después de toda la tormenta mediática y personal, se mostraban de lo más sonrientes. "La foto de mi vida" , escribía el progenitor de Alba Díaz Martín. No obstante, mucho antes de que eso ocurriera, Julio Benítez, hijo de 'El Cordobés' padre y Martina Freisse se reencontraba con su hermano. ¿Qué relación mantienen a día de hoy?¡Te contamos todos los detalles!

Corría el año 2018 cuando, en el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya', los dos hijos de 'El Cordobés' concedían una reveladora entrevista entre hermanos. Fue allí en donde, el marido de Troconis se sinceraba sobre la primera vez que había visto a su hermano, así como la impresión que se llevó de él. "Un día mi hermano Chema me dijo que si me gustaría conocer a mi hermano Julio. Le dije que no tenía ningún problema, que estaría encantado y que me parecía natural hacerlo. Al poco tiempo quedamos en la cafetería de un campo de golf y nos tiramos tres horas de reloj hablando (...). Lo primero que le dije fue que nosotros nos parecíamos, que teníamos más cosas en común que en contra. Primero por la profesión que habíamos escogido, en la que hablamos el mismo idioma, y luego porque él había sufrido mucho, al igual que yo".