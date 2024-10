José María García desvela en lo que se refugian Cari Lapique y sus nietos tras la muerte de Caritina: "Ayuda"

Y es que, días después del fallecimiento, Carla sacaba fuerzas para escribir una emotiva carta a su hermana en redes sociales en donde le hacía una promesa: cuidar a los hijos de la empresaria como si fueran suyos. "Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos (...). Has sido una madre entregada, una hija súper pendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener (...). Ahora no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos", rezaba la publicación de la hija pequeña de Cari Lapique.