Muere Caritina Goyanes a los 46 años, tres semanas después que su padre, Carlos Goyanes

El fallecimiento de Goyanes dejaba totalmente devastada a toda la familia, que le despedía rota de dolor en el tanatoriao marbellí de San Pedro de Alcántara. Durante el último adiós, la familia se mostraba más unida que nunca ante este duro golpe. "Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe... Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mi y a mis hijos. ", escribía días después del terrible fallecimiento Carla, la hija menor del empresario, que ahora tendrá que hacer frente al inesperado fallecimiento de su hermana mayor, con quien mantenía un vínculo muy estrecho.