La carta de Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, en su funeral: "Me has enseñado a amar"

La iglesia escogida no es casual: es donde Caritina, de fuertes creencias, acudía a diario y donde rezaba. También donde conoció los retiros de Emáus, que le ayudaron a cambiar su vida en los últimos tiempos. Y en la despedida, como ha trascendido, su viudo, Antonio Matos, pronunció unas palabras de cariño hacia la madre de sus hijos, leyendo una carta con la que llegó al templo. "Has sido un huracán de alegría", "me has enseñado a amar" o "gracias porque te voy a querer y amar toda la vida", han sido algunas de las frases más especiales de la misma. Además, los hijos de la pareja hicieron peticiones durante la misa, oficiada por siete párrocos, entre ellos, el padre Ángel.