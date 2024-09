Antonio Matos, Cari Lapique y Carla Goyanes, juntos por la hija de Caritina: su plan familiar tras la muerte de la empresaria

Carla Goyanes dijo horas después de la muerte de su hermana que no podía creerse que no fueran a hablar más, a abrazarse, a consolarse ni a disfrutar más de la vida juntas con sus hijos. "No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida", aseguró la hija pequeña de Carlos Goyanes y Cari Lapique.