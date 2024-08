La extraña coincidencia de Carla Goyanes y Ariadne Artiles sobre el cuidado de los hijos de Caritina: "Lo que nos dejen"

La muerte de Caritina ha supuesto un shock para todos. La familia de la empresaria y todos sus amigos se dejaban ver muy afectados en el último adiós en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid. Horas antes de esta despedida, Carla, su hermana pequeña se despedía de ella en redes sociales con una emotiva carta en la que mostraba el profundo dolor y vacío que le dejaba su marcha. "Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos", escribía Carla, que prometía también en esa carta cuidar de sus hijos, de su marido y su madre ahora que ella no está.