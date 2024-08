Fran Rivera apoya a su ex, Carla Goyanes, en el último adiós a su hermana Caritina

Su relación se hizo pública cuando Fran y Carla acudieron juntos a la boda de Litri. En el año 2004, el torero convocaba a los medios para confirmar su ruptura con Carla. "En estos momentos no mantengo ninguna relación con nadie. Es cierto que, después de mi ruptura con Eugenia, he mantenido una relación con Carla y creo que esto no le incumbe a nadie, pero también dejo claro que en estos momentos no mantengo ninguna relación con nadie. Soy un hombre libre que puede ir y hacer lo que quiera", dijo el torero en aquel momento, pidiendo respeto a su privacidad.