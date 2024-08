Antonio Matos, marido de Caritina Goyanes: padre de sus dos hijos y CEO de una correduría de seguros

En una entrevista a 'Mater Dei', Caritina contó que hubo un momento de su vida que tuvo una ansiedad e insatisfacción que afectó de manera directa a su matrimonio. "Yo tenía mi vida perfecta, mi trabajo, mi casa monísima, pero me preguntaba qué haría si fallaba algo. Ese miedo se convirtió en ansiedad, no me dejaba hacer nada y me di cuenta de que tenía que poner freno porque estaban pagando el pato mi marido y mis hijos ", explicó hace un tiempo.

Un amigo suyo le recomendó los retiros de Emaús, un movimiento en el que tratan de evangelizar a través de retiros espirituales. Otras famosas como Tamara Falcó también los han realizado. "Un día me hablaron de los retiros de Emaús y yo pensaba que el amigo que me invitó estaba pirado. Después de varios ‘noes’ por mi parte, decidí probar y me fui llorando porque pensaba: 'Es el único fin de semana que no trabajo, ¿quién me manda a mí ir a esto?'", contó entonces. Sin embargo, aquello fue una salvación para ella porque le ayudó a quitarse los miedos y priorizar "lo importante".