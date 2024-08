Carla Goyanes, rota, hace una promesa a su hermana Caritina: "Voy a cuidar a tus hijos como míos"

Carla Goyanes, que en las últimas horas ha tenido que hacer frente a la dura pérdida de su única hermana, ha dedicado un homenaje a Caritina a través de sus redes sociales. Junto a un vídeo en el que ha recopilado fotografías capturadas a lo largo del tiempo, ha escrito unas emotivas palabras: “No tengo palabras” es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños”, se ha sincerado acerca del duro momento que está atravesando.