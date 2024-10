Si por algo se caracterizan los hijos de la intérprete de No Dudaría -tiene otro vástago en común con Pedro Lazaga , que el pasado año cumplió la mayoría de edad-, es porque ambos están completamente inmersos en el mundo del arte en sus diferentes disciplinas. Mientras que la mayor de sus hijos se dedica a estar detrás de las cámaras -además de tener dotes en la pintura-, el pequeño de la casa ya está comenzando a hacer sus primeros pinitos sobre el escenario junto a su progenitora.

"¡ Hoy es el cumpleaños de mi madre y de mi hijo, mi madre cumpliría 101 años y mi hijo cumple 18 años, así que hoy es un día muy especial para mí! ¡Inmensa de amor me siento!", escribió la intérprete de Cómo quieres que te quiera para felicitar a su hijo tras cumplir la mayoría de edad.

En esta ocasión, este 2 de octubre del 2024, la hermana de los Flores no ha dudado en compartir un emotivo vídeo con imágenes inéditas de su hija Lola, de la que está muy orgullosa, tal y como reza la publicación que ha subido a su cuenta de Instagram: "Lo mejor de mi vida, mi hija Lola, que hoy cumple 28 años… la más bonita la más guapa, te quiero infinito, orgullo de tu madre. ¡Te quiero mi vida, te quiero por encima de todo! ¡Eres mi luz, mi estrella y mi ángel, que me cuida y me guía siempre!".