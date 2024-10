Rodolfo Sancho ha contado cómo ha cambiado su relación con Daniel tras el asesinato de Edwin Arrieta

En unas declaraciones en el documental 'Sancho', el actor ha confesado que padre e hijo han sufrido "una transformación"

Un año y dos meses han pasado desde que Daniel Sancho fue detenido en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Desde que entró en comisaría para denunciar la desaparición del cirujano colombiano, el hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable de su muerte y del posterior desmembramiento de su cuerpo. Un mediático caso por el que el cocinero fue sentenciado el pasado mes de agosto a cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani, una de las prisiones más nuevas de la isla y en la que estará a la espera de poder recurrir la decisión del juez.

Sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han viajado en varias ocasiones a lo largo de este año para visitar a su hijo y estar presentes en el juicio y en la resolución de la sentencia. El actor se ha convertido ahora en el protagonista de un documental en el que, bajo el título 'Sancho' se relata con detalle todo el proceso de lo ocurrido, desde el día que Daniel desembarca en Tailandia hasta el día en el que se leyó la resolución de la sentencia.

La relación entre padre e y hijo tras lo ocurrido

En este documental, Rodolfo Sancho narra en primera persona cómo ha cambiado su relación con Daniel en este año. Más sincero que nunca, el actor confiesa que todo esto ha provocado que se junten más. "Esto es algo que solo él y yo sabemos lo que ha creado como padre e hijo. Él me lo dice, me dice: 'Sé que eres mi padre, pero lo que has hecho va más allá. Más allá de ser un padre'", le ha llegado a decir el chef.

Rodolfo considera "bonito" lo que opina su hijo de su relación y explica que han podido conocerse más y que ambos han sufrido "una transformación". "Bueno, siempre es bonito que un hijo vea lo que es capaz de hacer un padre", dice en el cuarto capítulo. Además, el intérprete explica que tendría que estar rodando una serie que comenzó a principios de mayo pero que no la aceptó porque quería dejar zanjado el tema de su hijo. "Ahora tengo que estar haciendo esto, cuando termine haré lo siguiente, cuando lo siguiente termine haré lo siguiente...", asegura.

El alegato final de Daniel Sancho y la conversación que tuvieron tras conocer la sentencia

Según ha contado su padre, Daniel Sancho basó su alegato final en que la acusación de la fiscalía y de la policía no se había podido demostrar. También aseguró que "lamentaba mucho" toda la situación y la muerte de un ser humano, especialmente "que los padres no hubiesen podido enterrar de forma más digna al fallecido".

En dos años y diez meses se puede pedir el traslado de prisioneros

Rodolfo reconoce que prefiere que su hijo esté en la cárcel de Tailandia que en otras que existen en otros lugares del mundo porque se ha informado de que "no hay drogas ni violencia". "Como padre sí me preocupa que pueda tener un poco de relación social, pero por lo que tengo entendido en todas las cárceles va a haber extranjeros", comenta.

En la última conversación que tuvieron tras conocer la sentencia, el actor le dijo a Daniel que estuviera tranquilo, que eso era "una batalla" de la guerra. Para él fue sorprendente la cadena perpetua pero sabe que "no es real". "Por suerte sabemos que Daniel, concretamente en dos años y diez meses, se puede pedir el traslado de prisioneros que luego tarda otros seis meses. Nunca tengo la cadena perpetua en la cabeza, quizá no en primera instancia. Sinceramente, quiero seguir creyendo que las posibilidades de que termine no siendo cadena perpetua son bastante grandes", ha explicado en el documental.