Adrián Lastra anuncia que va a ser tío: su publicación obliga a su hermana a hacer un desmentido

La publicación de Adrián Lastra ha provocado una gran confusión. Muchos de sus seguidores han entendido sus palabras como que su hermana ya estaba de parto y que la llegada de su bebé era inminente. Ante el aluvión de mensajes recibidos, Rocío se ha visto obligada a aclararlo y tranquilizar a sus seguidores y los del actor. El parto está previsto para el mes de diciembre y de momento no hay indicios de que se vaya a adelantar. "No estoy de parto. Chloe sigue dentro chupando toda mi energía y hasta diciembre no debería salir. El bollito se sigue horneando. Igualmente, gracias por vuestras bonitas palabras. Sois amor", ha escrito en su perfil de Instagram.