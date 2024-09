Adrián Lastra y Clara Chaín confirman su ruptura tras cuatro años juntos

“ Hoy ha sido un día de mierda ... Nunca he sido de poner mis mierdas para la galería, pero me apetecía decir cómo me sentía. Hay veces que los días se hacen duros, pero hay días que son más duros que otros . Incluso los minutos pesan", comenzaba explicando el cantante durante el día de ayer en su cuenta de Instagram. Aunque en su mensaje afirmaba que no le gusta mostrar sus “mierdas porque no es cuestión de dar pena, lástima o hacerlo por likes” y que llevaba “la profesión por dentro”, sí que expresaba su deseo de “gritar el susurro de la fragilidad” y confiaba en que hoy sería un día “mejor”.

Sin embargo, la de 26 años se ha visto obligada a romper su silencio debido a las habladurías que señalaban la existencia de terceras personas como el principal motivo por el que han escogido caminos separados: "Me están llegando mensajes con rumores e historias muy locas que por supuesto no son verdad. No sé si reírme o llorar, de verdad. No estoy con nadie y no hay nada más de lo que ya habéis leído. Por favor, dejad de inventar. Esto no hace más que daño”, ha sentenciado la intérprete.