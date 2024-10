Asier Etxeandia recuerda a su madre en el aniversario de su muerte: "Para que no te fueras del todo, me convertí en ti"

Han pasado 18 años desde su marcha y cada 11 de octubre el actor le sigue rindiendo un sentido homenaje. La fecha está marcada a fuego y este año no iba a ser una excepción. A través de su perfil oficial en Instagram, donde también su marido, José Luis Huertas , ha querido recordar a su suegra, ha compartido una antigua imagen de su madre acompañada de una emotiva carta en la que reconoce que su ausencia lo cambió todo para él. "Tal día como hoy te fuiste, hace demasiado tiempo ya. Para que no te fueras del todo, me convertí en ti, te llevo dentro y soy tú, cada día más, para bien y para mal, es lo que hay. Llevo conmigo tus dones y tus traumas, nací de ti, soy tú", ha comenzado diciendo el actor.

En esta emotiva publicación, Etxeandia se ha abierto en canal con todos sus seguidores y se ha sincerado como nunca. Pasan los años, pero su madre sigue estando presente, especialmente en estos días tan señalados en los que el actor revive la despedida de la mujer más importante de su vida. "En estos días raros vuelvo a soñar contigo, que me abrazas, me sonríes, me quieres y me dices que todo está bien", ha contado el actor, que ha reconocido que estos sueños le aportan paz. "Me alivia, lo necesito. Rezo cada noche para volver a encontrarme contigo, con tu olor, tu piel tersa, tu voz, tu risa, tu mirada dulce y tu locura".