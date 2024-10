Así es Diego Corrías, el único hijo de Inés Sastre que ya ha cumplido la mayoría de edad

El pasado mes de agosto, el primogénito de la actriz soplaba las velas de su 18 cumpleaños y daba la bienvenida a una nueva etapa, la cual le llevará fuera de casa a continuar con sus estudios universitarios . "Es algo que me hace muy feliz porque creo que tiene que hacer como yo, vivir su vida. Me parece fenomenal, porque cada etapa tiene su momento. Es normal y muy sano que se vaya fuera del nido”, se sinceraba sobre ello su madre en ‘Hola’. Sin embargo, hace tres años ambos se mudaban desde París, ciudad en la que la actriz vivió durante tres décadas, y fijaban su lugar de residencia en Madrid para que el adolescente viviera en su país natal e hiciera patria.

Desde su infancia, son numerosas las ocasiones en las que Sastre se ha dejado ver acompañada de su primogénito, a quien no ha querido ocultar ante los medios: “Cuando Diego era pequeño, me dijo mi padre, ‘por favor, no pixeles al niño’. Yo creo que es una cuestión de educarle con naturalidad. A mí me parece que el niño no se debe pixelar, pero cada uno hace lo que quiera con sus hijos”, confesó en ‘La matemática del espejo’.