José Bono Jr. ha contado que recuerda "claramente" el día en que llegó su hermana Ana al aeropuerto de Barajas en brazos de su madre. "Tenías tres meses. Hemos hablado mucho de este momento y lo has visto en video. Es uno de los instantes que más me ha impresionado y, aunque he vivido muchos, es el primero que me viene a la mente. Quizá por ser el más emotivo", recuerda.