José Luis Martínez-Almeida habla de su paternidad: "Me voy a perder muchas cosas de mis hijos"

Han pasado seis meses desde que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se dieron el 'sí, quiero'

El alcalde de Madrid ha concedido una entrevista a Vicky Martín Berrocal en la que habla, más que nunca, de su vida personal y de su futura paternidad

José Luis Martínez-Almeida bromea sobre su diferencia de edad con Teresa Urquijo

"Tengo que decir que soy un hombre feliz". Estas con las palabras con la que José Luis Martínez-Almeida ha comenzado sincerándose en una entrevista al podcast de Vicky Martín Berrocal. Sin hacer mención a la política, el alcalde de Madrid ha querido hablar como nunca de su vida privada para poder conocerle más, coincidiendo además con que acaba de cumplir seis meses de casado, un acontecimiento que "ya había descartado" en su vida.

Almeida ha comenzado la entrevista haciendo un balance de su matrimonio y ha confesado que creía que le iba a costar más. A punto de cumplir 50 años y después de tanto tiempo viviendo solo, el alcalde de Madrid asegura que había cogido "muchas manías". "Debe ser mérito de ella porque me siento feliz y muy cómodo. Llegar a casa todos los días y ver a Teresa...", ha comentado ilusionado.

Teresa es tranquilidad, es mi refugio en la vida

Sobre ella, Teresa Urquijo, ha dicho que tiene "todo" para él. "Cuando veo a Teresa es tranquilidad, es mi refugio en la vida, tengo una persona que siempre va a estar conmigo, me va a apoyar", ha comentado seis meses después de darse el 'sí, quiero'. "Ella tiene un trabajo exigente, no tenemos demasiado tiempo. Mis compromisos políticos llenan la agenda, pero trato que el tiempo que estamos juntos sea de calidad. Teresa trabaja en una empresa inmobiliaria de centros comerciales y oficinas que se llama Merlín", ha dicho sobre el poco tiempo que pasan juntos tras sus compromisos laborales.

A José Luis Martínez-Almeida le "encantará" ser padre

El alcalde de Madrid ha dejado claro que él se ha casado con Teresa "para toda la vida" y tienen planes de ser padres. Por su edad, Almeida dice que no puede tardar mucho en serlo "porque si no voy a ser padre-abuelo". "Esto segundo nunca se sabe, nosotros ponemos de nuestra parte pero no se sabe. Me encantará ser padre. Me hubiera gustado serlo con más tiempo, yo sé que por cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos", ha comentado.

El alcalde dice que le da mucha lástima no poder vivir muchas cosas que sus padres, por edad, sí pudieron vivir con él. "Va a ser complicado. Ojalá llegue yo a los 94 años y pueda disfrutarlo, pero no será en las mismas condiciones. Me hubiera gustado ser padre antes", ha confesado.

¿Perdonaría Almeida una infidelidad?