El pasado 6 de abril, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo entonaban el 'sí, quiero' más rotundo de sus vidas en una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de San Francisco de Borja, en pleno centro de Madrid. A pesar de llevar solo unos meses como novios de manera oficial, el regidor de la capital no dudaba en dar un gran paso en su relación con la joven y pedirle matrimonio, tal y como confirmó él mismo en sus redes sociales: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí".