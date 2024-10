Melani Olivares siempre tuvo claro que quería ser madre y cuando tenía 33 años decidió emprender el viaje más bonito y difícil de su vida. En aquel momento no tenía pareja, pero tenía tantas ganas y tanto amor que dar que empezó los trámites de adopción . "Fue la mayor experiencia que he tenido, fue complicado. Fueron dos años en los que te reafirmas", decía hace unos meses en una entrevista que concedió a la revista 'Sanghay'.

Aunque el vínculo entre madre e hija es muy especial, la actriz ha reconocido en alguna ocasión que la experiencia de maternidad con Martina ha sido muy diferente a la que ha tenido con sus otros dos hijos. "El apego con Martina ha sido algo en lo que he tenido que poner mucho más, porque no venía dado, aunque yo hiciera piel con piel desde el primer momento. Pero fueron tres meses que no estuvo ni conmigo ni con su madre biológica", confesó en una charla con Julia Varela en 'Te crío mucho'.