Todo ello teniendo en cuenta, además, un par de factores. Por un lado, que no quiere repetir episodios que se sucedieron con sus tres hijos cuando estos eran pequeños. "Hay muchas cosas de mis hijos que por mi trabajo me perdí cuando tenía 30 y 40 años, y con mis nietos no me lo quiero perder", asegura. Por otro, la propia experiencia que él vivió con los padres de sus padres: solo conoció a Asunción, su abuela materna, de la que tiene "recuerdos muy bonitos", y quiere aprovechar la "suerte" de ser un abuelo joven y poder disfrutar muchos de sus nietos.