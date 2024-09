Siguiendo la tradición familiar -que los hijos de Emilio, por cierto, no han continuado- la primera vez que se puso sobre un escenario era un niño de tan solo cuatro años de edad. “Fue para una gala de Navidad de Unicef y grabé una canción con mi abuelo. Entré en pánico. Luego tocamos en directo en TVE delante de miles de personas, a hí aprendí de verdad lo que era estar nervioso . Hoy sigo teniendo esa sensación al ponerme detrás del micrófono”, ha declarado. Y es que, con tan solo 15 años montó con unos amigos una banda de versiones de blues y rock and roll y posteriormente estudió Audiovisuales.

“Me dijo que por qué no intentaba entrar en el Berklee College of Music (situado en Boston, Estados Unidos)”. No se trata de un centro cualquiera, estamos hablando del mejor centro de estudios musical del planeta. Tras hacer una audición, Víctor logró acceder y pasó dos años y medio allí formándose. Yo lo veía imposible, pero hice una audición y me aceptaron”, cuenta Víctor ilusionado.