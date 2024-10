Orgullosos de la familia que han formado, Paz Vega y su marido han hablado en más de una ocasión de sus hijos y de cómo es la relación que mantienen con ellos. Una relación, que según ha explicado la actriz está basada en la confianza. "Hay que dejarlos volar que vayan asumiendo la responsabilidad que conlleva ser adulto, pero siempre estando muy cerca, ahora más que nunca", ha dicho Paz Vega, que ha asegurado, que ellos no la ven como la exitosa actriz que es. "Para ellos soy su madre, más allá de la actriz. No le dan ninguna importancia porque de hecho no la tiene".