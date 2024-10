La actriz Paz Vega ha protagonizado uno de los últimos estrenos de cine que ha tenido lugar en Madrid, pues ha presentado 'Rita' un proyecto muy especial para ella en el que no solo actúa, sino que ejerce de guionista. En la premier de la película ha estado acompañada de su familia, el elenco de la cinta y numerosos rostros conocidos que han acudido a apoyarla en este paso adelante que ha dado en su carrera. La andaluza ha querido optar para este evento por un look poco habitual entre las grandes estrellas de cine y es que ha dejado a un lado los vestidos de gala para enfundarse un traje pantalón en color gris, un 'uniforme' que va camino de convertirse en uno de los más reclamados de este otoño-invierno 2024-2025. Y es que no es la primera vez que lo vemos, hace pocos días, la reina Letizia, escogía prendas parecidas, esta vez de Mango para presenciar los actos institucionales por el Día de la Salud Mental.