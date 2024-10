Estas tres mujeres han aparecido en sus redes sociales vistiendo esta prenda de una forma diferente y dando pistas de cuáles son las pautas que van a regir la forma de llevarla durante el otoño-invierno 2024-2025 . Quizás la tendencia más sencilla de copiar es la que propone Isabel Jiménez y es combinar una americana con un pantalón vaquero. Pero sigue leyendo, porque no se trata de cualquier blazer ni de cualquier tejano. En cuanto a los pantalones dénim en la medida de lo posible opta por unos bastante anchos, esto aportará estilo y actualidad a tu look. En cuanto a la parte superior, opta por una chaqueta oversize y desafía a la vieja norma de que una parte inferior ancha se debe combinar con una más estrecha, porque eso ya ha cambiado.

Para elevar el look con americana un punto, Isabelle Junot decide lucirla en forma de traje. En concreto la marquesa de Cubas ha acudido a un evento de Bvlgari con un conjunto rojo -y aquí identificamos otra tendencia- creado por María Gorof . Se trata de un pantalón palazzo de cintura alta con pinzas delanteras que combina con una americana de corte cropped . Y es que sí, esta temporada además de las blazers oversize, también será tendencia este otro patrón opuesto que remarca especialmente la cintura.

En su caso se trata de una pieza con solapa ancha y un top del mismo color debajo. Además sube las mangas hacia arriba para aportar un plus de estilo. Isabelle combina este look con un bolso rígido decorado con detalles brillantes y una espectacular gargantilla con piedras de colores. Un look ideal para invitadas de otoño.