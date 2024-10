Vicky Martín Berrocal y Nuria Roca siguen a Letizia: las otras 'reinas' de la gabardina

Las gabardinas son un básico otoñal que ponen un toque 'british' a los estilismos en los que se lucen. Vuelven cada año, pero esta temporada cuentan con una embajadora de lujo. Y es que a la reina Letizia no le quedó más remedio que convertirla en protagonista de su look el pasado 12 de octubre , debido a la lluvia incesante que acechó Madrid durante el desfile militar.

No nos cabe duda de que esta circunstancia dará especial protagonismo a esta prenda exterior esta temporada, pero más allá del modo formal que requería el protocolo de aquel día, existen muchas otras formas de llevar la gabardina y hay muchas otras celebrities que ya nos empiezan a dar ideas de cómo combinarla en el día a día. Vicky Martín Berrocal apuesta por la versión más clásica del trench en el color tradicional , para crear un look estiloso pero muy cómodo para pasar un domingo en familia.

La sevillana opta por construir su look con una base negra combinando un pantalón recto y un jersey de cuello alto, a lo que añade unas deportivas negras con detalles blancos. Con esta base sobria destaca la prenda exterior que pone por encima, una gabardina de corte oversize, con mangas muy anchas, una característica que comparte con la prenda que lució la reina. En su caso la gabardina va abotonada con piezas negras y tiene un color más grisáceo que la de Letizia. Ella lleva esta pieza de la firma francesa The Frankie Shop abierta dejando que se vea el interior del look. Este gesto añade muchísimo más movimiento y por lo tanto más estilo a su propuesta.