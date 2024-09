En los perfiles de la industria de Instagram, hace meses que se abrió un interesante debate en terreno de moda que concierne a los últimos looks vistos en el Street Style: ¿han pasado los tops a mejor vida? La respuesta es sencilla: parece que han sido sustituidos por chalecos, opciones que, además de verse muy ‘cool’, están conquistando a las ‘insiders’ en los looks tanto de día como para los sofisticados estilismos nocturnos. Ya sea con una camiseta debajo, en sustitución de la chaqueta de los trajes formales, o directamente sin nada. No hay duda de que es el nuevo rey de las tendencias. Sinónimo de frescura y feminidad, tanto si es de color o en tonos más básicos, demuestra una versatilidad adecuada para diferentes edades y estilos.⁠