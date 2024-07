En lo que a moda respecta, nunca se sabe cuándo las tendencias que abogan por la simplicidad van a volver a hacer acto de presencia, pero si algo podemos afirmar, es que durante este año eso del “menos es más” es una realidad innegable. Las prendas básicas tienen más presencia que nunca y la industria apuesta por unos ritmos más pausados a la hora de presentar sus nuevas propuestas. Por este motivo no es de extrañar que el tank top se haya erigido como uno de los imprescindibles en el armario de las que más saben. Una pieza cómoda y versátil que además estiliza la parte superior y que tiene la capacidad de hacer que los estilismos se vean sencillos a la par que elegantes. En el vídeo que encabeza la noticia te mostramos once looks diferentes de influencers con once formas de combinar esta prenda.