El Día de la Hispanidad ha llegado pasado por agua, aunque eso no ha impedido que tanto los reyes Letizia y Felipe como Leonor hagan acto de presencia. Y lo cierto es que sus looks no han pasado desapercibidos, desde la gabardina de la reina para resguardarse de la lluvia y el frío, al uniforme de la Armada en tono azul marino y con hasta catorce ribetes dorados de Leonor. Además, cabe destacar que la princesa de Asturias también ha lucido una banda azul de la orden de Carlos III y que también lució el año pasado, cuando llevó por primera vez uniforme de gala del Ejercito de Tierra.