No son pocas las normas protocolarias que la Familia Real debe de cumplir en relación con su posición y su imagen pública dentro de la monarquía, como que los reyes y las princesas viajen en coches distintos o su determinada postura en actos oficiales. Pero en cuanto a su estética , no hay nada escrito , a excepción de la princesa Leonor que se encuentra realizando su formación militar en la Escuela Naval de Marín donde sí hay normas de este tipo.

Durante su participación en 'Masterchef Celebrity', la prima del rey Felipe VI reveló que en la Familia Real hay miembros con tatuajes desde hace años y ella es una de ellas. La escritora lleva una rosa tatuada en la zona del trasero, un tatuaje que al parecer se hizo hace bastantes años pero que nunca ha enseñado debido a su ubicación. Eso sí, no ha tenido problemas en revelar su existencia, ya que María Zurita siempre ha estado a favor de la naturalidad y sencillez alejada de las normas protocolarias. "No sé si es tradición familiar, yo desde luego me lo hice por mi abuelo y mi hermano también. Le quería mucho, lo que pasa es que se murió muy pronto y le conocí menos de lo que me hubiera gustado", aseguró en el programa culinario.