Este, es el segundo año de formación militar para Leonor, aunque eso no quita que haya llegado cargado de grandes cambios, según podemos observar. Eso sí, las condiciones que comparte con el resto de compañeros siguen siendo las mismas, por lo que la joven no cuenta con ningún privilegio que la diferencie de los demás. Al igual que ya ocurría en la Academia Militar de Zaragoza, Leonor tiene que compartir su espacio con otras cuatro compañeras y casi no dispone de tiempo libre.