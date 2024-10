David Bustamante habla de la relación entre Yana Olina y su hija Daniella: "No la quiero cargar"

David Bustamante se ha inspirado en su relación con Yana Olina para escribir su último disco. El artista cuenta que la bailarina, con la que lleva siete años de relación, es "un ángel" que llegó a su vida y se enamoró cuando la vio bailando. Sin embargo, a Yana le costó un poco más porque consideraba que él tenía "fama de mujeriego" y tuvo que quitarse aquel prejuicio. "Tenemos altibajos, como todas las parejas , pero me siguen fascinando sus ojos, cómo nos miramos. Ella me inspira", ha contado el cantante en una entrevista a la revista 'Diez Minutos' .

Sobre su relación, el artista asegura que están "muy bien así" porque, gracias a la discreción de su pareja, no sienten que estén bajo los focos. "Esto me hace sentir muy bien a mí. En otra época de mi vida tenía hasta cinco coches en la puerta de mi casa y eso me enfermaba", recuerda el cantante, que considera que ahora tiene "el equilibrio perfecto".