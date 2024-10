El de San Vicente de la Barquera ha profundizado en estas declaraciones en la mencionada entrevista, señalando que dichos ataques se produjeron "por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público ". "Yo inventé la deconstrucción masculina", ha asegurado, explicando que, "gracias a Dios, con la evolución de la sociedad, ya no se ven esas cosas de forma negativa ". Las palabras del intérprete de temas como 'El aire que me das', 'Cobarde' o 'No soy un Supermán' han generado una importante repercusión en redes como X, donde se coló entre los temas más comentados durante horas.

No es la primera vez, en cualquier caso, que el cántabro interpreta de esta manera lo acontecido entonces. Lo hacía este verano, también, durante su paso por 'El Faro', el programa de la Cadena SER que presenta Mara Torres. Reflexionando sobre la condición de referentes que tanto él como los que fueron sus compañeros de concurso tuvieron entre el público, y especialmente, entre las generaciones más jóvenes, Bustamante apuntaba que, de haber sido consciente de semejante repercusión hubiese tenido, por ejemplo, "más cuidado" con su vocabulario. Y añadía: "Yo inventé el hombre sensible. Ahora todo el mundo habla de la deconstrucción del hombre y estas cosas y es normal y es natural, pero a mí se me metía caña, recordemos, se me hacía bullying porque lloraba", le planteaba a la presentadora.