Ponferrada estudia demandar a David Bustamante por suspender un concierto y cobrar el caché

En la gala estaba prevista también la presencia del cantante, que cantaría en la misma y había sido uno de los mayores reclamos previos . Finalmente, esto no se produjo, esgrimiendo desde su equipo, poco antes de la velada, motivos personales para su ausencia. En su lugar, a última hora, se consiguió que Antonio José actuase en directo. La noticia no tendría más relevancia de no ser por el hecho de que, según se afirma por parte de la organización del acto, el cantante había cobrado su caché íntegramente, abonado en dos pagos antes de la actuación, y el importe no ha sido devuelto.

Aunque desde la organización han preferido no revelar la cantidad exacta que se le ha pagado al intérprete de temas como 'El aire que me das' o 'No soy un Superman', sí se asegura que se trata de una suma "muy importante" para una asociación de comercio. El planteamiento por su parte es que deban de sufragarse los costes, así como los daños y perjuicios que se puedan cuantificar, habida cuenta de que más de diez días después de la fecha del concierto, no han recibido "ningún justificante ni médico, ni de accidente, ni de ningún tipo". Por parte del equipo de David y su agencia de representación no ha habido, al menos por ahora, declaraciones.