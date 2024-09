Durante años, David Bustamante y Poty Castillo mantuvieron una estrecha relación de amistad . Fue en 2018, cuando el cantante y Paula Echevarría , el vínculo entre los amigos se rompió por completo. Desde entonces, dejaron de tener trato y el coreógrafo llegó a lamentar públicamente haber perdido la presencia en su vida del que había sido su amigo: "Me dan hasta ganas de llorar", expresó. Este año se produjo al fin el esperado encuentro entre David y Poty , en un acto institucional del gobierno de Cantabria. Más de medio año después, Castillo ha sido preguntado al respecto de cómo se llevan actualmente ambos después de haberse reunido de nuevo.

El distanciamiento entre la pareja de amigos es un tema sobre el que fueron preguntados recurrentemente en la prensa. El también presentador televisivo explicó hace tiempo que los hechos se precipitaron tras la mencionada ruptura entre David y Paula hace ya seis años y, muy especialmente, desde que la asturiana conociese y empezase una historia de amor con Miguel Torres, con quien tuvo a su segundo hijo. Desde entonces, aunque mantuvo públicamente palabras de cariño hacia él, sí daba cuenta de que el contacto no existía entre ellos. "La verdad es que, desgraciadamente, no nos hemos vuelto a ver, y me da mucha pena", explicaba a principios de este año a La Razón.