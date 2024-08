David Bustamante, emocionado con su abuelo de 92 años: "Pido a la vida muchos más brindis contigo"

Todos ellos, junto a su hija Daniella, que acaba de cumplir 16 años, son su gran apoyo. Pero no son los únicos. No solo ellos han sido una pieza clave en la vida del artista. En más de una ocasión se ha referido a sus abuelos Isabel, Tito, Balbi y Ricardo. Y es precisamente este último, el único de los cuatro que aún vive, al que ha querido rendir homenaje en sus redes sociales aprovechando que ha pasado unos días en su pueblo y no ha faltado a su cita con él. Sus encuentros se han convertido en algo sagrado. "Cada vez que vengo aquí paso mucho tiempo con él", decía hace ya algunos meses.