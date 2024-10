Sin embargo, no han sido los únicos que les ha tocado de cerca. Uno de los artistas más conocidos de nuestro país ha reaparecido en su cuenta de Instagram para desvelar que su familia política lo está pasando realmente mal por esta situación, aunque afortunadamente, todos está bien. ¡Te contamos todos los detalles!

Al igual que muchos rostros conocidos, David Bustamante ha recurrido a sus redes sociales para lamentar todo lo que está ocurriendo en la zona del Levante de nuestro país. Especialmente, al intérprete de Devuélveme la vida le ha tocado muy de cerca pues su familia política reside y trabaja allí. " Hemos pasado una noche muy dura por todo lo que está pasando en Valencia. Esto nos afecta a todos y además , a mí me afecta a nivel personal", ha comenzado diciendo.

El artista ha explicado que su chica, Yana Olina, precisamente se encuentra en una de las localidades afectadas por las inundaciones de DANA: "Yana estaba de visita a sus padres y le ha pillado todo allí. Gracias a Dios los tres están a salvo. Ánimo a los afectados, esto ha sido terrible, no entiendo como no se puede preveer algo así. Valencia, estoy con vosotros. Mi suegra venía de trabajar, ella es limpiadora, y el autobús urbano la ha dejado en la calle porqué no podía pasar debido al agua (...)", ha continuado explicando.