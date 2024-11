"Estábamos todos alrededor de él. Se fue apagando poquito a poco y se fue en paz. En estos momentos se te vienen tantas cosas a la cabeza que no puedo pensar con claridad, pero se me vienen muchos recuerdos. Pedía perdón y lo que quería era estar con nosotros hasta el último momento. Sobre todo, estar unidos ", fueron las palabras de Redondo en '¡De Viernes!' pocos días después del fallecimiento de Julián Muñoz.

En esta intervención, el joven desveló el mayor aprendizaje que le había dado su abuelo, "querer mucho" a los suyos: "Antes de irse me dijo que cuidara a los míos y a la abuela, le dije: ¿quién va a cuidar a la abuela? Ella es la que nos cuida". Además, Redondo -que a lo largo de su vida ha sido plenamente consciente de las polémicas de sus seres queridos-, dejaba claro que su abuelo "no quiso mal a nadie" y que consideraba que a su abuelo "no le quisieron bien".