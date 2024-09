La vida del ex regidor marbellí ha sido tremendamente convulsa. Nacido en El Arenal, un pequeño pueblo de Ávila, en 1947 conoció a su exmujer, Mayte Zaldívar, en un club de Madrid y ambos llegaron a Marbella para trabajar en la hostelería. Instalados en la célebre localidad malagueña entró en política a principios de la década de los 90 de la mano del PSOE, pero fue Jesús Gil quien lo reclutó para su equipo y les cambió la vida a ambos para siempre.

(En vídeo: Maite Zaldívar, contra Isabel Pantoja: “Si tú no tienes familia, cómpratela, porque robaste la mía”)

Mientras Pantoja y Julián vivían su amor ante los focos, Mayte Zaldívar se tomó la revancha ejerciendo de colaboradora televisiva. Así, exprimiendo su rol de esposa despechada destapó en el programa ‘A Tu Lado’ los negocios opacos de su ex. Aquella conexión lo cambió todo para siempre: sus declaraciones despertaron la atención de la policía y se inició una investigación que terminó desembocando en la Operación Malaya, la mayor trama de corrupción inmobiliaria de España.

Durante el tiempo que estuvo entre rejas la salud de Julián Muñoz fue debilitándose hasta el punto de que en el año 2021 consiguió salir de la cárcel debido a una "enfermedad grave e incurable". Aquel auto no estuvo exento de polémicas, porque la prensa publicó unas imágenes en las que el ex mandatario aparecía en actitudes festivas. Su salida de la cárcel no supuso el punto final de su trayectoria mediática y en 2022 protagonizó unos especiales en Telecinco titulados “No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad”, en los que intentó sacar rédito de su relación con Pantoja.