Toni Acosta reflexiona sobre la maternidad en el 16 cumpleaños de su hija: "Retador, difícil, increíblemente agotador"

"Digo que sí a un trabajo en función del tiempo que me va a quitar. He aprendido a valorar el aquí y ahora (...). Si estoy con ellos quiero estar de verdad. Luego llegan otras rachas y hay que conciliar, que es lo más complicado como madre y mujer trabajadora en este país... ", explicó Acosta.

Si por algo se caracteriza Toni es por ser todo un libro abierto y es por ello que también se pronunció sobre la cara B de la maternidad: "La maternidad tiene cosas maravillosas, lo que pasa es que no puedo evitar decirte que estoy agotada porque me parece sano decir que hay días que me quiero ir a dar un paseo para no escuchar más a mis hijos (...). Yo ya estoy en un oasis, porque son mayores y hago otro tipo de planes con ellos, los disfruto de otra manera, pero cuando eran pequeños... ¡Madre mía, esas tardes!".