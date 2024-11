Hace además una interesante reflexión. Y es que, las mujeres que quieren ser madres, pero no lo consiguen, pueden llegar a sentir ansiedad en ciertos escenarios. Por ejemplo, en las comidas familiares o con amigos, en las que suele aparecer la típica pregunta. “Sienten auténtico pavor a que se les pregunte por ese tema que, en realidad, les está generando tanto dolor. Puede aparecer también la frustración, porque preguntarles por la maternidad no hace más que recordarles que todavía no lo ha conseguido. Cada pregunta de ese estilo es un breve recordatorio de que, efectivamente, aún no son madres. En algunos casos puede aparecer también la vergüenza. Porque sí, aunque objetivamente sabemos que los problemas de infertilidad no son ‘culpa’ de quienes los padecen, algunas personas pueden llegar a avergonzarse por no ser capaces de tener hijos”, concluye.