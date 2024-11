Tamara Falcó, sobre la posibilidad de adoptar: "No sé si es una opción"

Tamara Falcó se encuentra feliz Iñigo Onieva desde que celebraron su boda en septiembre del año pasado, tal y como ella misma ha contado. No es ningún secreto su deseo de ser padres, sin embargo no les está resultado algo sencillo. Pocos meses después de su boda, la aristócrata optó por someterse a un tratamiento que consistía en fortalecer salud reproductiva de manera 'natural' por no interferir en sus creencias. Y aunque lo describió como un procedimiento “bonito pero laborioso", ahora la hija de Isabel Preysler ha contado que se lo tomando con más calma.