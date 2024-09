Es innegable que Tamara Falcó es un referente de estilo para muchas mujeres en España. Hace años que su imagen pasó de ser algo correcto sin más a elevarse -coincidiendo con un mayor protagonismo en programas de televisión- para aprovechar el tirón de la exposición y rentabilizar su imagen. Actualmente tiene jugosos contratos con varias marcas de moda y belleza y sigue por el camino de interpretar las tendencias más punteras, algo que canaliza a través de sus redes sociales, manteniéndose como icono del que muchas siguen su estela . En un ejercicio de confianza, la hija de Isabel Preysler ha mostrado lo que guarda dentro de su neceser de maquillaje , los productos responsables de su siempre pulido look de maquillaje. Ahora tú también podrás replicarlo. Eso sí, no esperes ningún producto 'low cost'.

La chef titulada ha compartido un story en el que revela al detalle todos los productos que ha usado para crear uno de sus últimos looks. 'Mi maquillaje, siempre con Sisley', titula. Como cabe esperar, son todos productos de una firma de altísima gama con la que la celebrity tiene un contrato publicitario. Gracias a esta foto hemos podido identificar cada uno de los productos, una lista que suma un total de 617,50 euros .

Los ojos es la zona del rostro que más suele destacar la marquesa de Griñón y para ello, en este caso, se apoya en tres productos. En primer lugar corrige e ilumina la zona de la ojera con Phyto-Cernes Éclat (99 euros), que también sirve para disimular pequeñas arruguitas y las marcas del cansancio. Tras esto, crea una base de color con una sombra de tono marrón medio con destellos brillantes, usa una de la línea de sombras individuales Les Phyto-ombrés (49,50 euros). Este tipo de sombras irisadas son ideales para principiantes, puesto que no hay que ser un experto para aplicarlas con un resultado óptimo. Por último termina el look de ojos con la máscara de pestañas So Strech (63,50 euros).