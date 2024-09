Isabel Díaz Ayuso está de viaje de trabajo en Melilla donde se ha desplazado para estar presente en los actos conmemorativos del 527º aniversario de la pertenencia de esta ciudad autónoma a España. Vestir durante eventos y viajes de trabajo se puede complicar puesto que hay que tener en cuenta diversos factores, por eso no hemos podido evitar sacar la lupa para analizar el look que la política ha lucido en la ciudad autónoma. Isabel Díaz Ayuso ha descubierto que el rojo es uno de los colores que más le favorecen y no para de añadir prendas de este tono en su armario, ya sea lisas con estampados.