"Hay teorías que dicen que cuando te relajas, es cuando viene, así que me estoy cuidando, haciendo deporte y cuidando mi microbiota ", dijo hace unos días ante las cámaras de Europa Press. A pesar de que es una de las preguntas más recurrentes desde su boda, la marquesa de Griñón siempre se ha mostrado muy tranquila a la hora de hablar sobre sus planes de maternidad. De hecho, recientemente, en una entrevista con 'El Español', ha vuelto a bromear sobre este asunto.

Precisamente, en su respuesta ha mencionado a su madre, Isabel Preysler que, al parecer, también tiene muchas ganas de que Tamara se convierta en madre. Según cuenta Falcó, su madre "tiene más interés" que ella ya que lleva metiéndole "prisa" desde hace "20 años". "Si por ella fuera... Cuando no tenía novio, me decía que no iba a ser abuela", ha dicho al medio mencionado.